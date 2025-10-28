وقال ترامب في اجتماع مع تاكايشي "لطالما كان لديّ حب كبير واحترام عميق لليابان. أريد أن أؤكد لكم أن هذه ستكون علاقة مميزة. نحن حليف على أعلى مستوى".

وبدورها قال تاكايشي لترامب: "أقدر بشدة التزامكم بالسلام والاستقرار العالميين".

وأضافت تاكايشي أن "اتفاق الشرق الأوسط إنجاز تاريخي غير مسبوق".

وأكدت تاكايشي أنها تريد "عصرا ذهبيا جديدا" للعلاقات اليابانية-الأميركية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

وقال البيت الأبيض إن "واشنطن وطوكيو تخططان من خلال استخدام أدوات السياسات الاقتصادية والاستثمارات المنسقة لتحقيق تطوير متسارع لأسواق متنوعة ومرنة وعادلة للمعادن الأساسية والعناصر النادرة".

وأشار إلى أنه "خلال 6 أشهر تعتزم طوكيو وواشنطن اتخاذ إجراءات لدعم مشاريع تهدف إلى إنتاج منتج نهائي وتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول ذات التوجهات المماثلة".

ورغم أن ترامب يزور أحد أوثق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، إلا أن زيارته لا تخلو من الغموض.

فتاكايشي، التي أصبحت قبل أيام أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، مطالبة بتوطيد علاقتها بترامب، مع الدفاع في الوقت ذاته عن المصالح الاقتصادية لبلادها.

أما ترامب، فيسعى إلى تأمين استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار ضمن صفقة تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية.

وتستعد تاكايشي لحملة دبلوماسية ودية تجاه ترامب، تتضمن احتمال شراء شاحنات من طراز "فورد إف 150" وقد لاحظ الصحفيون، لدى وصولهم إلى مكان اللقاء بين ترامب و تاكايشي، وجود شاحنة "فورد إف 150" ذهبية اللون، إلى جانب سيارات بيضاء من طراز تويوتا مصنوعة في الولايات المتحدة، كانت متوقفة أمام قصر أكاساكا في طوكيو، وهو دار الضيافة الرسمي المخصص لاستقبال قادة الدول الزائرين.

ويعرف عن ترامب تكرار انتقاده لليابان بسبب عدم شرائها للسيارات الأميركية، التي تتميز بتصميمها العريض مما يجعلها غير مناسبة للشوارع اليابانية الضيقة.

وعلى الرغم من أن ترامب يركز سياسته الخارجية في آسيا على الرسوم الجمركية والتجارة، فإنه سيلقي أيضا خطابا على متن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن"، الراسية في قاعدة بحرية أميركية بالقرب من طوكيو.

وكان ترامب قد وصل إلى العاصمة اليابانية الإثنين، حيث التقى بالإمبراطور في زيارة ذات طابع بروتوكولي.

وقبلها كان في كوالالمبور بماليزيا للمشاركة في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".