وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".

وأضاف زيلينسكي أن القادة العسكريين ناقشوا أهداف شنّ الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.

ورغم ذلك، كان زيلينسكي قد اعترف الأحد، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ كروز الأوكرانية المخطط لها منذ فترة طويلة والمعروفة باسم "فلامنغو".

وتقاوم أوكرانيا القوات الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيّرة.

وقالت السلطات الروسية يوم السبت إنها اعترضت هجوما أوكرانيا كبيرا بالطائرات المسيرة كان يستهدف العاصمة الروسية موسكو.

زيلينسكي يتوقع "خطة سلام" في غضون أيام

توقع زيلينسكي أن يتقدم الحلفاء الغربيون بمقترح موجز للسلام في غضون الأيام المقبلة لإنهاء الحرب مع روسيا، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين.

وفي مقابلة أجريت معه، الأحد، قال زيلينسكي إن "تحالف الراغبين"، وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 35 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا، سيعمل على وضع "بعض النقاط السريعة" في غضون "الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة".

ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني عن تشككه في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا للموافقة على الاتفاق.

وأضاف زيلينسكي أنه من أجل إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا يعدان أمرين ضروريين.

وبعد اجتماع لتحالف الراغبين يوم الجمعة الماضي في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضا إن التحالف يعمل على خطة سلام.

ويأتي هذا بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجميد الصراع في أوكرانيا على طول خط الجبهة الحالي، وهو مطلب وافقت عليه أوكرانيا، كما وافقت عليه الدول الداعمة لها في أوروبا.

ورغم ذلك، تصرّ موسكو على انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونيتسك الشرقية، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2022 والتي لا تزال عاجزة عن السيطرة عليها بالكامل.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تصرّ على عدم التنازل عن أي أراض في أي اتفاق لإنهاء الحرب.