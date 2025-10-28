ويشكّل الموقف الذي أدلى به تشاينغ خلال قمة إقليمية في كوالالمبور إشارة واضحة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على دول عدة من بينها الصين، والتي تُعطل سلاسل التوريد العالمية.

ويلتقي الرئيسان ترامب وجين بينغ الخميس في كوريا الجنوبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.

وقال لي تشيانغ في العاصمة الماليزية حيث تُعقد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 11 دولة إن "العولمة الاقتصادية وظهور عالم متعدد القطب أمران لا رجعة فيهما".

وأضاف: "لا يمكن العالم أن يعود إلى شريعة الغاب التي يكون فيها الأضعف فريسة للأقوى"، داعيا إلى "تعزيز التزام التجارة الحرة"، وفقا لمحضر حكومي صيني لكلمته.

وكان تشيانغ يتحدث في قمة شرق آسيا التي تشارك فيها دول "آسيان" وأستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وروسيا والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع آخر على هامش قمة "آسيان" الإثنين، قال تشيانغ إن "الأحادية والحمائية تكتسبان زخما وتشكلان مخاطر كبيرة على المنطقة".

وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن تفاؤله بلقائه مع شي جين بينغ، قائلا للصحافيين: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق".