وقال زيلينسكي في مقابلة أجريت معه، الأحد، إن "تحالف الراغبين"، وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 35 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا، سيعمل على وضع "بعض النقاط السريعة" في غضون "الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة".

ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني عن تشككه في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للموافقة على الاتفاق.

وبعد اجتماع لتحالف الراغبين يوم الجمعة الماضي في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضًا إن التحالف يعمل على خطة سلام.

ويأتي هذا بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجميد الصراع في أوكرانيا على طول خط الجبهة الحالي - وهو مطلب وافقت عليه أوكرانيا، كما وافقت عليه الدول الداعمة لها في أوروبا.

ورغم ذلك، تصر موسكو على انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونيتسك الشرقية، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2022 والتي لا تزال عاجزة عن السيطرة عليها بالكامل.

وأضاف زيلينسكي لشبكة أكسيوس، أنه من أجل إجبار بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات، فإن فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا يعدان أمرين ضروريين.

يشار إلى أن أوكرانيا تصر على عدم التنازل عن أي أراض في أي اتفاق لإنهاء الحرب .