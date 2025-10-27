وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية "عليه وضع حد للحرب (في أوكرانيا). الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ".

وأعلن بوتين، الأحد، أن بلاده أجرت تجربة نهائية ناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك" الذي قال إن مداه "غير محدود".

وتعهّد ترامب وضع حد سريع لحرب أوكرانيا فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير، لكن المحادثات بين موسكو وكييف تعطّلت رغم جهود الوساطة التي قام بها.