وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تليغرام، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) الأحد.

وأفادت هيئة مراقبة الطيران الروسية بأن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران بدءا من الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش.

ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة، كما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن.

وذكر مسؤولون أوكرانيون الأحد أن القتال العنيف مستمر في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث دخلت القوات الروسية إلى أجزاء من المدينة بعد أشهر من الهجمات.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية نشرت أعدادا كبيرة من القوات بالقرب من بوكروفسك وبلدة ميرنوغراد القريبة، مما أدى إلى اندلاع ما وصفه بواحدة من أصعب المعارك الجارية على طول خط الجبهة الطويل في شرق أوكرانيا.

وفي كلمته المسائية، قال زيلينسكي: "هناك تحديدا، مقابل بوكروفسك، ركز الروس قواتهم الهجومية الرئيسية وهذا عدد كبير من قوات الاحتلال".

وأضاف: "هذا بالطبع، يخلق وضعا صعبا في بوكروفسك والمناطق المحيطة بها. هناك قتال عنيف في المدينة وعلى طرق الوصول إليها".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن وضع الإمدادات غير مستقر، إلا أنه "يجب أن نستمر في إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالروس".

ووصفت هيئة الأركان العامة المعارك بأنها "قوية للغاية وشديدة"، حيث حاولت القوات الروسية أيضا اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية بدبابات ومركبات مدرعة.

غير أن كييف رفضت المزاعم الروسية بأن القوات الأوكرانية في بوكروفسك أصبحت محاصرة بالكامل، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استعادت مناطق حول المدينة، مما أدى إلى استقرار الوضع في القطاع وعلى طول طرق الوصول إلى بوكروفسك.

وتتعرض بوكروفسك وبلدة ميرنوغراد القريبة لهجوم روسي متواصل منذ أشهر ولا تزالان تحت تهديد من التعرض لحصار.