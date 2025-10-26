وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس: "إن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تحقق في مسار السلام".

يأتي الموقف التركي بعد إعلان الحزب الكردي يوم السبت، سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية" وتشكل "المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي".

وفي بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقربة من الأكراد، دعا الحزب السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات قانونية لحماية عملية السلام، واقترح إصدار قانون عفو خاص بمقاتليه تمهيدا لتحويل نشاطه نحو العمل السياسي السلمي.

وأوضح الحزب أن التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط دفعت باتجاه مسار جديد يهدف إلى إنهاء الصراع، مستشهدا بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان، حول ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من الحوار والمصالحة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن الحزب كان قد أعلن وقفاً لإطلاق النار منذ الأول من مارس الماضي، لإتاحة مناخ مناسب للحوار والمفاوضات السياسية.