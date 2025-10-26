وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".

وأضاف بوتين أن "حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح بوتين أن صواريخ كروز "بوريفيستنيك" التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.

وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن".

خصائص الصاروخ

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، إنه تم اختبار صاروخ كروز "بوريفيستنيك" في 21 أكتوبر الجاري، وفقا لمقطع مصور لاجتماع مع قادة عسكريين نشر على قناة وكالة "تاس" الروسية للأنباء على تطبيق "تلغرام".

وتابع جيراسيموف: "الفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعا مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى".

وأضاف المسؤول العسكري البارز أن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".

وأضاف أن الصاروخ، الذي حلق لنحو 15 ساعة، قادر على اختراق شبكات الدفاع الصاروخي، حسبما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرغ".