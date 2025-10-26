وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا. أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار".

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكويل والكمبودي هون مانيه.

كما وقعه ترامب الذي يزور كوالالمبور ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان ترامب قد استخدم التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على كلا البلدين، كوسيلة ضغط لدفعهما إلى الموافقة على إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل العشرات ونزوح مئات آلاف السكان.