وأوضح زيلينسكي: "شنت روسيا الليلة الماضية هجوماً على أوكرانيا مرة أخرى - وهذه المرة بعشرات من الطائرات المسيرة الهجومية و9 صواريخ باليستية. كان هناك ضربة صاروخية على كييف.. والآن، يكاد يكون كل هجوم ضد شعبنا ينطوي على ضربات مُركّبة تستخدم الصواريخ الباليستية".

وأضاف "منذ بداية هذا العام وحده، أطلقت روسيا ما يقرب من 770 صاروخاً باليستياً وأكثر من 50 صاروخاً من طراز كينجال ضد أوكرانيا".

وأردف قائلا: "بسبب هذه الهجمات بالتحديد، نولي اهتماماً خاصاً لأنظمة باتريوت - لنتمكن من حماية مدننا من هذا الرعب. من الأهمية بمكان أن يقوم الشركاء الذين يمتلكون القدرة ذات الصلة بتنفيذ ما ناقشناه في الأيام الأخيرة. لا ينبغي ترك أي بلد وحده في مواجهة مثل هذا الشر. يجب أن نواصل تعاوننا. كل شيء قابل للتنفيذ".

وأشار إلى أن شركاء أوكرانيا يمتلكون "الأنظمة الضرورية.. ويمكنهم بالفعل المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".

وختم قائلا "يمكن لأميركا وأوروبا ودول مجموعة السبع المساعدة في ضمان ألا تهدد مثل هذه الهجمات الأرواح بعد الآن. يجب مواجهة الضربات الباليستية الروسية برد من الدول القوية في تعاون حقيقي لحماية الأرواح".

وكانت تقارير أوكرانية أفادت اليوم السبت بأن الجيش الروسي قصف مجددا أهدافا في العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية.

ونشر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، على تلغرام، أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح. وفضلا عن ذلك، اندلع عدد من الحرائق في الجزء الشرقي من المدينة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.

وكانت محطات الطاقة الحرارية الموجودة هناك هدفا لإطلاق الصواريخ الباليستية مرة أخرى، وفقا لمعلومات غير رسمية.

وسمع دوي صفارات الإنذار لفترة وجيزة في جميع أنحاء البلاد بسبب احتمال نشر روسيا صاروخا باليستيا متوسط المدى.