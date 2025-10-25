وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع رئيس كوريا الشمالية "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك".

وأشار إلى أنه منفتح تماما على لقاء الرئيس كيم جونغ أون، مشددا "منفتح 100%" على اللقاء.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وأوضح ترامب قائلا: "علاقتي بزعيم كوريا الشمالية جيدة جدا".

وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات هامة مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.