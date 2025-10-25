تفصيلا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بتدهور الأوضاع بشكل كبير للقوات الأوكرانية، حول مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد شرق منطقة دونيتسك.

وقالت تقارير إعلامية إن أوضاع الجيش الأوكراني تتدهور بشكل متسارع جراء نشاط الطائرات المسيرة الروسية والقصف الروسي المتواصل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن بعض المواقع الأوكرانية على الخرائط لم تعد موجودة أو يشغلها جنود جرحى فقط.

مقتل 1630 جنديا أوكرانيا

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إجمالي الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية على جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه "في منطقة عمليات مجموعة الوسط، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 500 جندي، بينما أبلغت مجموعة الشرق عن خسائر تجاوزت 340 جنديا، أما مجموعة الجنوب فأفادت بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 285 جنديا، من جانبها، أعلنت مجموعة الغرب عن خسائر أوكرانية تجاوزت 240 جنديا".

وأضافت أن مجموعة "دنيبر" أكدت القضاء على أكثر من 75 جنديا، وأوضحت مجموعة الشمال أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 190 جنديًا في اشتباكاتها الأخيرة.

السيطرة على 9 بلدات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركيف، و3 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "حررت القوات الروسية قرى بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من مجموعة "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بليشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "المركز" بلدات تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".