وأوضح دميترييف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن: "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع: "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".

ولفت مبعوث الرئيس الروسي، إلى أن "اجتماع بوتين وترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) سيعقد، لكن ربما في وقت لاحق".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد ذكرت، الخميس، أن لقاء ترامب وبوتين ليس مستبعدا تماما.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، لكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".

وتابعت أن ترامب محبط من بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يرى أن روسيا لم تفعل ما يكفي بشأن السلام.