وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان، أن "كولومبيا تفشل بشكل واضح في الوفاء بمسؤولياتها في مكافحة المخدرات".

وقررت الولايات المتحدة "فرض عقوبات على أربعة كولومبيين، هم الرئيس غوستافو بيترو، وزوجته فيرونيكا، وابنه نيكولاس، ووزير الداخلية أرماندو بينيديتي، لتورطهم في تجارة المخدرات غير المشروعة عالميا".

وشددت واشنطن على أن "الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن استرضاء بيترو وتشجيعه لإرهابيي المخدرات"، مؤكدة التزامها "بتقديم الإرهابيين وتجار المخدرات إلى العدالة، ومنع المخدرات غير المشروعة القاتلة من دخول بلدنا".

وفي الوقت نفسه أكدت واشنطن دعمها "لقوات الأمن الكولومبية، وقطاع العدالة فيها، ومسؤولي الإدارات والبلديات"، مشيرة إلى أن العقوبات "ليست انعكاساً على هذه المؤسسات، بل انعكاس لإخفاقات وعدم كفاءة غوستافو بيترو ودائرته المقربة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد اتهم بوغوتا بالتواطؤ في تجارة المخدرات، وشهدت العلاقة بين ترامب وبيترو عدة مواجهات منذ أن تولى الرئيس الأميركي منصبه مرة أخرى في يناير، بما في ذلك خلاف محتدم ناجم عن هجمات عسكرية أميركية على سفن تقول واشنطن إنها تنقل المخدرات في المنطقة.

وهدد ترامب مطلع الأسبوع الجاري بزيادة الرسوم الجمركية على كولومبيا، وأعلن يوم الأربعاء، وقف جميع التمويلات المقدمة إلى البلاد.