وتستخدم أوكرانيا أسلحتها الخاصة لضرب منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في العمق الروسي وتسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى من الولايات المتحدة لزيادة الضغط على موسكو لكنها لم تحصل عليها بعد.

وأضاف زيلينسكي في لندن "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

وتقترب الحرب الأوكرانية الروسية من إنهاء عامها الثالث، ورغم النقاشات المتواصلة والاجتماعات المتبادلة، فإن الحرب لم تراوح مكانها، وما زالت جبهات القتال مشتعلة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المحادثات والاجتماعات الكثيرة بين الأميركيين والأوكرانيين والروس، لم تسفر عن أي تقدم لإنهاء الحرب.

وأوضحت، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي، لم يسفر عن أي تقدم نحو وقف إطلاق النار.

ونقل موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض جمد خطط عقد قمة ثنائية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.