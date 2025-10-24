ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، موجود حاليا في الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

وذكر "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، أن ويتكوف ودميترييف سيجتمعان في ميامي يوم السبت.

وتأتي زيارة دميترييف في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأميركية الروسية".

وفرض ترامب عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا هذا الأسبوع للضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتحدث ترامب إلى بوتين الاسبوع الماضي وقال إنه يعتزم لقاءه قريبا، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن مصير الاجتماع لايزال معلقا.