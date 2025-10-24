وقال تشونغ دونغ يونغ للصحفيين إن كوريا الشمالية "تولي اهتماما للولايات المتحدة" متحدثا عن "إِشارات متعددة (..) تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء".

وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية الأربعاء، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من إدارة ترامب ناقشوا بشكل غير مُعلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علماً بأن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية ترامب الأولى عام 2019.

وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيراً إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.

وجرت اللقاءات السابقة بينهما في يونيو 2018 في سنغافورة، وفي فبراير 2019 في فيتنام، وفي يونيو من العام نفسه على الحدود بين الكوريتين.

وفي سبتمبر الماضي، قال كيم إنه مستعد للتواصل مجددا مع واشنطن، متحدثا عن "ذكريات جيدة" عن دونالد ترامب، على أن تتخلى الولايات المتحدة عن منع بلاده من امتلاك قنبلة نووية.