وقال لاريجاني: "بُذلت كل الجهود في قضية آلية الزناد لتحقيق نتيجة، لكن الغربيين اشترطوا على إيران خفض مدى صواريخها إلى أقل من 500 كيلومتر، وفي الواقع، أرادوا نزع أهم سلاح دفاعي للشعب الإيراني، في حين أن هذه القضية مرتبطة بالأمن القومي".

هذا التصعيد يعكس انتقال إيران من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التحدي، أو ربما الرهان على الوقت لإعادة تشكيل واقع جديد يخدم مصالحها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تُقدّم "مطالب غير معقولة"، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضافت الوكالة نقلا عن عراقجي قوله: "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمضِ قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها".

وذكر عراقجي، أن إيران أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكدا أن إيران "تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية".

وقد خاضت طهران وواشنطن خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر إيراني مطّلع لوكالة رويترز إن "عدة رسائل وُجّهت إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف المحادثات، لكن الأميركيين لم يردّوا عليها".