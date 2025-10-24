وحضر كيم والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، حفل وضع حجر الأساس لما يسمى بـ"المتحف التذكاري للمآثر القتالية" في العاصمة بيونغيانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم في كلمته خلال الحفل إن المتحف "مكان مقدس ومكرس لتخليد الوطنيين الحقيقيين".

وأرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود والشاحنات المحملة بالأسلحة لمساعدة الكرملين على طرد القوات الأوكرانية من غرب روسيا.

وقُتل ما لا يقل عن 600 جندي كوري شمالي وجرح آلاف آخرون في المعارك، وفقا لتقديرات كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم قوله إن قواته موجودة في منطقة كورسك الروسية منذ عام، مثنيا عليها لمساعدتها روسيا على تحقيق "نصر حاسم".

وأضاف كيم: "أبطالنا بروحهم الصلبة التي لا تتسامح مع أي عدوان بل تسحق المعتدين، قضوا على الغزاة النازيين الجدد والأشرار".

وأكد أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "تصل الآن إلى ذروتها التاريخية".

وأشار كيم إلى أن المتحف سيضم منحوتات مخصصة للجنود الكوريين الشماليين الذين قاتلوا في روسيا، بالإضافة إلى صور وأعمال فنية تجسد المعارك.

وكان ألكسندر ماتسيغورا، سفير موسكو لدى كوريا الشمالية، ممن حضروا حفل الخميس، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وعائلات الجنود القتلى، وفقا للوكالة الكورية الشمالية.

وكانت روسيا وكوريا الشمالية قد أبرمتا العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية تلزم كل جانب بتقديم "مساعدة عسكرية وغيرها" في حال تعرض أي منهما لهجوم.