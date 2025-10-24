وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر"، مضيفا أن قمة بروكسل أسفرت عن "نتائج جيدة".

وتابع قائلا: "حصلنا على دعم سياسي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة واستخدامها إلى أقصى حد للدفاع ضد العدوان الروسي. المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع جميع التفاصيل اللازمة".

وقال عدة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم المضي قدما في خطط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، فيما كلف القادة المفوضية الأوروبية بتقديم خيارات لمواجهة الاحتياجات المالية لكييف.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة "إكس" أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواجهة الاحتياجات المالية الملحة لأوكرانيا للسنتين المقبلتين، بما في ذلك الدعم لمجهوداتها العسكرية والدفاعية".

وبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خططا لتزويد كييف بما يصل إلى 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لتمويل جيشها والوفاء باحتياجات مالية أخرى في السنوات المقبلة.

وستطرح المفوضية أيضا خيارات أخرى محتملة لمنح أوكرانيا دعما ماليا على نطاق واسع لعامي 2026 و 2027، بناء على طلب بلجيكا.

وكان الاتحاد الأوروبي من أكبر داعمي أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية والعسكرية لها ما يقرب من 180 مليار يورو.

وتواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي رغم ذلك توقعات اقتصادية محلية قاتمة، وارتفاعا في العجز وأعباء ديون ثقيلة، مما يدفع إلى خطوة استغلال الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا لخطط أولية، لن تسترد روسيا الأموال إلا إذا دفعت تعويضات بعد انتهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وإذا تم الإفراج، على نحو غير متوقع، عن الأصول الروسية، ستقدم دول الاتحاد الأوروبي ضمانات.

ويقتصر الأمر في دعم أوكرانيا في التصدي لروسيا حتى الآن على استخدام فوائد الأموال المجمدة.

وحثّ زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار سريع بشأن إتاحة الأموال لكييف، قائلا: "حان وقت التصرف بشأن الأصول الروسية. أحثكم على تقديم دعمكم الكامل".