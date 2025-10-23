وقالت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، لكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".

وتابعت أن ترامب محبط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يرى أن روسيا لم تفعل ما يكفي بشأن السلام.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه ألغى اجتماعا كان مقررا مع بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أكدت ليفيت أن ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار جولة آسيوية.

وأوضحت أن ترامب سيقوم بزيارة لعدة دول آسيوية، وهي ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.