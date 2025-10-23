وفي مقابلة مع "بوليتيكو"، حذّر أوربو من أن روسيا تُمثل "تهديدا دائما" للأمن الأوروبي، وحثّ الرئيس الأميركي على منح أوكرانيا الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

جاءت تعليقات أوربو في الوقت الذي أعلن فيه ترامب فرض عقوبات شاملة على شركات النفط الروسية المملوكة للدولة، في أهم خطوة اتخذها كرئيس للضغط على بوتين بشأن حرب أوكرانيا.

وقال أوربو لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي في لحظة محورية في حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ضد روسيا: "لا يؤمن بوتين إلا بالقوة".

وأضاف: "إذا أردنا وقف الحرب، فعلينا أن نكون على نفس مستوى روسيا أو حتى أقوى منها".

وتعد فنلندا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي نفوذا لدى ترامب، بعد أن التقى رئيسها، ألكسندر ستاب، بالرئيس الأميركي في ملعب الجولف.

ويُعدّ الفنلنديون من أكثر الدول الأوروبية تشددا في مجال الأمن، إذ يتشاركون حدودا بطول 1300 كيلومتر مع روسيا.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي لترامب أن يمنح زيلينسكي الصواريخ التي يريدها، قال أوربو: "آمل حقا أن يحصلوا على القدرات اللازمة لشن هجوم مضاد على روسيا والدفاع عن أنفسهم. نعلم أن هذه مسألة بين زيلينسكي والولايات المتحدة، وآمل حقا أن يجدوا حلاً لها".

وأوضح أوربو: "آمل أن يتمكنوا (يقصد كييف) من شراء المزيد والمزيد من الأسلحة من أوروبا. لكننا نعلم أننا لا نملك كل تلك القدرات والأسلحة التي يحتاجونها في أوروبا. لذا، فمن الطبيعي أن يُسمح لهم أيضا بالشراء من الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على صواريخ توماهوك. إذا استطعنا إيجاد حل لكيفية تمويل أوكرانيا بقوة، وإيجاد حل طويل الأمد باستخدام الأصول المجمدة، فسيكون ذلك بمثابة رسالة قوية لبوتين بأنه يدرك أنه لا يستطيع كسب هذه الحرب. قد يُحدث هذا تغييرا جذريا".