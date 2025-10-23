ورصد الجيش في سول عملية الإطلاق، الأربعاء، وكانت الأولى من نوعها التي تقوم بها بيونغيانغ منذ شهور.

وجاءت قبل أسبوع على من موعد وصول كبار قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة إقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن المسؤول العسكري الرفيع باك جونغ تشون قوله إن "نظام الأسلحة المتطور الجديد هو دليل واضح على التحديث الثابت لإمكانيات الدفاع الذاتي التقنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وذكرت الوكالة بأن الاختبار يهدف إلى تحسين "استدامة وفعالية الردع الاستراتيجي في مواجهة أي أعداء محتملين".

ولم تذكر التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر عملية الإطلاق.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن "مقذوفين تفوق سرعتهما سرعة الصوت" أطلقا جنوب العاصمة بيونغيانغ وأصابا هدفا في شمال شرق البلاد.

وأظهرت صور شاركتها وكالة الأنباء الرسمية صاروخا يحلّق في الجو، قبل أن يضرب هدفا وينفجر.

وتحلّق الصواريخ فرط الصوتية بسرعة تتجاوز بخمس مرّات سرعة الصوت وهي قادرة على المناورة أثناء التحليق، ما يجعل من تعقبها واعتراضها أمرا أكثر صعوبة.

واستخدمتها روسيا، حليفة بيونغيانغ، هذا العام في مدن أوكرانية كما استخدمتها إيران ضد إسرائيل.

ولم يكشف الإعلام الكوري الشمالي عن تفاصيل مدى الصواريخ الجديدة أو زاوية مسارها أو سرعتها.

وقد يشير غياب كيم عن عملية الإطلاق إلى أن بيونغيانغ تسعى "للحد" من تأثيرها، بحسب ما أفاد الرئيس السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانغ مو-جين فرانس برس.

وأضاف: "لكن نظرا إلى مداه، فإن الصاروخ فرط الصوتي يستهدف بوضوح الشطر الجنوبي"، لافتا خصوصا إلى توقيت عملية الإطلاق قبل أيام على منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي سياق منفصل، أعلن مسؤولون الخميس بأن كوريا الجنوبية علّقت الجولات في المنطقة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين قبيل زيارة ترامب إلى شبه الجزيرة.

وقالت وزارة التوحيد في سيول والتي تتولى ملف العلاقات مع الشمال في بيان أرسل لفرانس برس: "لن تكون هناك رحلات ميدانية خاصة تديرها وزارة التوحيد إلى بانمونجوم من أواخر أكتوبر حتى مطلع نوفمبر".