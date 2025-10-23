وبعد أن شنّت الولايات المتحدة في سبتمبر سلسلة ضربات قبالة سواحل فنزويلا استهدفت خلالها قوارب قالت إنها تستخدم لتهريب المخدرات، قال مادورو الأربعاء إن "أي قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيغلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقل عن خمسة آلاف صاروخ منها".

وحذر خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء من أن "العمل السري" الذي تقوم به الولايات المتحدة وتهديداتها باستخدام القوة المسلحة ضد كراكاس يشكلان "انتهاكا لسيادة فنزويلا وميثاق الأمم المتحدة".

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية يقول إنها تهدف إلى لجم تدفق المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ سبتمبر، استهدفت ضربات أميركية ست سفن على الأقل معظمها زوارق سريعة في منطقة البحر الكاريبي، لكن واشنطن لم تُقدم أي دليل على أن القتلى الذين بلغ عددهم 27 على الأقل، كانوا من مهربي المخدرات.

ويوم السبت، أعلن مادورو، أن خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.

وأمر مادورو بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق تلغرام: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد".

وكشف مادورو عن إجراء تدريبات عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "الاستقلال 200".

ويتم تنفيذ غالبية هذه التدريبات ليلا ولا تنتهي بتمركز قوات عسكرية بشكل دائم.

وبثّ التلفزيون الفنزويلي الرسمي لقطات لجنود يغادرون ثكناتهم، كما شاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية وأفراد في مجموعات مدنية في التدريبات.