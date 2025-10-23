وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض واحدة من أكبر حزم العقوبات على الإطلاق ضد موسكو لأن الرئيس بوتين لم يكن "صادقا" في المحادثات مع نظيره الأميركي ترامب.

وأوضح بيسنت في تصريح لقناة "فوكس بيزنس": "لم يأتِ الرئيس بوتين إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل".

وتابع قائلا إن ترامب "يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات".

وكانت روسيا قد أكدت الأربعاء، أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين بوتين وترامب "متواصلة" رغم إعلان الأخير في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.

وأعرب ترامب بشكل متزايد عن امتعاضه من رفض روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، بعدما فشل في إقناع بوتين بخفض سقف مطالبه.

وعقد الرئيسان الأميركي والروسي قمة في ألاسكا في أغسطس لكن الاجتماع لم يثمر عن أي اتفاق سلام.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه ينوي عقد اجتماع مع بوتين في بودابست لكنه ألغى الخطة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يرغب بإجراء محادثات "بلا جدوى".