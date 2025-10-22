وقال زيلينسكي للصحفيين خلال زيارة قصيرة لأوسلو: "اقترح الرئيس الأميركي (ابقوا في أماكنكم وابدؤوا الحوار). أعتقد أنه حل وسط جيد".

وعاد ليضيف: "لكنني لست متأكدا من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترامب".

ووصل زيلينسكي إلى أوسلو صباح الأربعاء لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، قبل اجتماع مخطط له في السويد مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع.

وحضّ ترامب في الأيام الأخيرة طرفي النزاع على وضع حدّ للأعمال الحربية، داعيا أوكرانيا وروسيا إلى "التوقف فورا عند خط الاشتباك الحالي".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء إلى أجل غير مسمّى اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه لا يريد عقد اجتماع "فارغ".

وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخطّطان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن موسكو أكّدت الأربعاء أن التحضيرات لقمة بين بوتين وترامب "متواصلة". ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".

وزار زيلينسكي الجمعة واشنطن حيث فشل في إقناع ترامب بتزويده صواريخ توماهوك. وعند عودته إلى أوكرانيا، حضّ الغرب على التوقف عن استرضاء روسيا.