وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح دبلوماسي يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست محل شك كبير.

وكان الرئيس ترامب قد قال الثلاثاء إنه لا يريد أن يكون اجتماعه مع بوتين مهدرا ولا يفضي إلى نتائج.

وفي حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده مع بوتين قريبا في بودابست، مضيفا: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وتابع قائلا: "لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض أوقف العمل على عقد قمة ثانية بين ترامب وبوتين.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض للموقع بأنه "لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب".

وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه "لذلك، لا توجد ضرورة لعقد اجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين".

وفي اجتماع خاص مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، ذكرت "رويترز" ووسائل إعلام أخرى أن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني خطة اقترحها الكرملين للتخلي عن منطقة دونباس مقابل أجزاء صغيرة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

ورفض زيلينسكي هذه الخطة، ثم أعلن ترامب علنا أنه يجب تجميد خطوط المواجهة الحالية.