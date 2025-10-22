وفي حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده مع بوتين قريبا في بودابست.

وأضاف "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وتابع قائلا: "لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض أوقف العمل على عقد قمة ثانية بين ترامب وبوتين.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض للموقع بأنه "لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب".

وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه "لذلك، لا توجد ضرورة لعقد اجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ذكر دبلوماسيون أن رفض موسكو للوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين ترامب وبوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا زعماء أوروبيون واشنطن إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط المعركة الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية.

وطالبت موسكو مرارا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.