وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع إنه "لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب".

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا وصفه بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه "لذلك، لا توجد ضرورة لعقد اجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ذكر دبلوماسيون أن رفض موسكو للوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين ترامب وبوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا زعماء أوروبيون واشنطن اليوم إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط المعركة الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية.

وطالبت موسكو مرارا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب، الذي تحدث الأسبوع الماضي هاتفيا إلى بوتين والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يهدف إلى عقد قمة مع الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست في غضون أسبوعين في مسعى لإنهاء الحرب.

إلا أن الاستعدادات للقمة واجهت عقبة حيث قام الجانبان بتأجيل اجتماع تحضيري بين روبيو ولافروف، والذي كان من المتوقع أن يعقد في بودابست يوم الخميس.