وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن ساركوزي دخل سجن لا سانتي في باريس، مصطحبا حقيبة صغيرة تحتوي على 3 كتب وعشرات الصور الشخصية فقط.

من المتوقع أن يحتجز ساركوزي في قسم العزل الانفرادي بسجن لا سانتي، وبالضبط في ما يسمى "الحي الخاص"، في ظل رفضه طلب الزنزانة الفردية الذي تقدمت به الإدارة. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامته، خاصة أن زملاء زنزانته من تجار مخدرات أو مشتبه بهم في الإرهاب.

وتبلغ مساحة الغرفة التي سيسجن بها 11 مترا مربعا، مجهزة بسرير مثبت في الأرض، ومكتب صغير، ودش، ومرحاض.

ويمكنه استخدام لوح تسخين للطهي، كما تتوفر شاشة تلفزيون وثلاجة كخيارات إضافية، كما يمكنه شراء مستلزمات النظافة والطعام من "كتالوج داخلي" لتجنب أطعمة المطعم الداخلي.

ظروف الاتصال والتنقل

وسيتمكن ساركوزي من الاتصال بـ10 أرقام محددة عبر هاتف مراقب، كما سيسمح له بثلاث زيارات أسبوعيا.

وستدخل عائلته عبر مدخل خاص لتفادي الالتقاء بعائلات السجناء الآخرين.

ويرافق الرئيس الأسبق 3 حراس أثناء تنزهه اليومي في فناء داخلي مساحته 30 مترا مربعا، محاط بأسلاك شائكة، كما يمكنه الوصول إلى مكتبة وصالة ألعاب رياضية بحسب الجدول.

وفي فترة العزل، ينوي ساركوزي قراءة 3 كتب اختارها مسبقا، منها "كونت مونت كريستو" لألكسندر دوماس، و"سيرة يسوع" لجان كريستيان بيتيليس.

ومن المتوقع أن تستمر فترة احتجازه لأسابيع أو أشهر، حيث قدم محاموه طلبا للإفراج المشروط، على أن تنظر المحكمة فيه خلال شهرين.

وإذا رفض الاستئناف، قد يبقى ساركوزي محتجزا حتى محاكمته في الاستئناف المقررة عام 2026.