ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ناريشكين، قوله: "يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".

وتابع ناريشكين: "هناك صراع شرس بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا".

وأضاف: "مهمتنا المشتركة وربما الرئيسية هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة".

وكرر أيضا موقف الكرملين بأن إدارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعوق عملية السلام في أوكرانيا.