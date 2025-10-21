وقال مسؤولون، إن روسيا شنت هجوما جديدا على منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الحدودية، الاثنين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات في الشمال، ومنها البلدة الرئيسية خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.

وذكرت شركة الطاقة المحلية في المنطقة أن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.

وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترا غرب محطة تشيرنوبل في منطقة كييف، على تطبيق تيليغرام، بأن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.

وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع الغاز، مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأدى قصف كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.

وأجبرت الهجمات الروسية هذا الشهر أوكرانيا على تعليق عمل عدد من منشآت الغاز الرئيسية، مما جعل كييف في حاجة إلى المزيد من الواردات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن كييف قد تستورد غازا بملياري دولار من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان هذا الشتاء.

وشنت أوكرانيا كذلك هجمات بعيدة المدى على أهداف الطاقة الروسية، ومنها ما لا يقل عن 58 هجوما على مواقع رئيسية منذ بداية أغسطس.