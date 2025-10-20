وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون محملة بالكامل عندما وقع الانفجار في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش وهي مبحرة قبالة اليمن، مما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) والمصادر إن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنه حادث يتعلق بحمولتها.

ولا يزال اثنان من أفراد طاقمها في عداد المفقودين. أما الباقون الذين انتشلتهم سفن تجارية عابرة، فقد نقلوا سالمين إلى جيبوتي.

وقالت أسبيدس إن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ. وأفادت مصادر أمنية بحرية بأن سفينة إطفاء كانت إلى جوار إم.في فالكون.

وقال أحد المصادر إن جهود إنقاذ السفينة لا تزال جارية.

وكانت إم.في فالكون متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي عندما وقع الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي عن مسؤول في وزارة الدفاع التابعة لجماعة المرتبطة بإيران قوله إن الجماعة لا علاقة لها بالحادث.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في منطقة البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.