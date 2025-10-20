وأكدت شرطة المرور أن الحادث الذي وقع، يوم السبت، لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وقال المسؤول في الشرطة توني كورونادو إن القذيفة انفجرت قبل أوانها في الجو، واصفا الحادث بأنه "غير اعتيادي ومقلق".

وأضاف: "من النادر للغاية أن تجرى تدريبات تستخدم فيها ذخائر حية فوق طريق سريع مفتوح أمام حركة المرور."

وكان حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم قد انتقد مسبقا تنظيم العرض العسكري بالذخيرة الحية، والذي أدى إلى إغلاق 27 كيلومترا من الطريق السريع بين لوس أنجلوس وسان دييغو.

وأشار نيوسوم، المعروف بانتقاداته للرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس" إلى أن الحادث "كاد يتسبب بسقوط قتلى".

وقد أعلنت قوات مشاة البحرية الأميركية فتح تحقيق في الحادث، بحسب شبكة (ان بي سي)، وذلك بعدما كانت قد أكدت سابقا أن المناورات "لا تشكل أي خطر على السلامة العامة".

وشملت المناورات الاحتفالية تحليق مقاتلات، واستخدام مركبات برمائية، ومحاكاة تفجيرات، إضافة إلى قفز عناصر من قوة العمليات الخاصة في البحرية الأميركية في مياه المحيط من طوافات عسكرية.