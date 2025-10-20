وكان ترامب وبوتين قد أعلنا عزمهما عقد لقاء في بودابست خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع أميركية للتوسط لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية نشرت الإثنين: "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، سواء في صيغة تجمع الرؤساء الثلاثة معا، أو عبر دبلوماسية مكوكية يلتقي فيها ترامب بكل طرف على حدة، فإننا سنوافق على المشاركة وفق أي صيغة مناسبة".

وانتقد زيلينسكي موقف المجر، التي تربطها علاقات متوترة مع كييف، واصفا دعمها الضمني للكرملين بـ"غير المساعد".

وأكدت أوكرانيا سابقا استعدادها للمشاركة في اجتماع ثلاثي يجمع زيلينسكي وبوتين وترامب في دول محايدة مثل تركيا أو سويسرا أو الفاتيكان.

وفي سياق مواز، شدد زيلينسكي على حاجة بلاده إلى 25 نظام "باتريوت" للدفاع الجوي، مطالبا باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل شرائها، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع شركات دفاع لتحقيق ذلك.

وأضاف أن ترامب، خلال لقائه الأخير به في واشنطن، رفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، لأنه "لا يريد أي تصعيد مع روسيا قبل لقائه المرتقب مع بوتين في بودابست".