وفي مقابلة بثتها قناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الأحد، وصف زيلينسكي بوتين بأنه "أقوى من حماس".

وسئل الرئيس الأوكراني عما إذا يتعين على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنجليزية: "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، لكنه أقوى من حماس".

وأضاف: "إنها حرب أوسع نطاقا، وهو ثاني أكبر جيش في العالم. لهذا السبب يجب زيادة الضغط".

وبثت المقابلة بعد عودة زيلينسكي من رحلة إلى واشنطن، فشل خلالها في الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض بعدما طالب بالحصول على صواريخ "توماهوك" لأسابيع، على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأميركي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق إنجاز بشأن وقف حرب أوكرانيا.

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضا إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين، وقال: "إذا أردنا حقا تحقيق سلام عادل ودائم فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة".

وأضاف: "نعم، إنه محتل، لكن أوكرانيا تعاني وتقاتل"، وشدد على ضرورة إشراك الأوكرانيين في أي صفقة تشملهم.

لكن في مقابلة بثت الأحد بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي، أشار ترامب مرة أخرى إلى أنه غير مستعد لتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك".

وقال في برنامج على قناة "فوكس": "نحن أيضا بحاجة إليها. لا يمكننا إعطاء كل أسلحتنا لأوكرانيا".

وكثفت موسكو هجماتها على البنى التحتية المدنية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، مما حرم الآلاف من التدفئة والإضاءة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.