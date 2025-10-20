ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن "ترامب أصر خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق".

وبحسب الصحيفة، فقد تمكنت أوكرانيا في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض يوم الجمعة، سعيا للحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميمًا على التوسط في اتفاق سلام.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن بوتين عرض، خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب، التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي، مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية.

واتفق ترامب وبوتين، يوم الخميس، على عقد قمة ثانية في بودابست، بشكل مبدئي، بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس في ولاية ألاسكا الأميركية، الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس.