ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.

واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير، وفق مصدر أمني.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، على حسابها في منصة "إكس": "وقعت سرقة صباح اليوم عند افتتاح متحف اللوفر".

وأوضحت: "لم تُسجل أي إصابات. أنا موجود في الموقع برفقة موظفي المتحف والشرطة. التحقيقات جارية".

وأعلن متحف اللوفر عبر موقعه الإلكتروني أنه أغلق أبوابه هذا الأحد "لأسباب استثنائية".

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي: "وفقا لمعلوماتنا، وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحا من يوم الأحد. وأفادت تقارير بأن اللصوص وصلوا إلى المنطقة على متن دراجات نارية من طراز T-Max، وتمركزوا على جانب نهر السين من المتحف، حيث أعمال البناء جارية".

وتابع: "استولى اللصوص على مجوهرات، مستهدفين واجهات العرض لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين، قبل أن يلوذوا بالفرار".