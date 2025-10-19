وأوضحت الوكالة أن تاكايتشي، زعيمة الحزب الديمقراطي الحر، وزعيم حزب "إيشين" هيروفومي يوشيمورا، سيوقعان اتفاق التحالف رسميا، الإثنين، على أن يصوّت نواب "إيشين" لصالحها خلال انتخاب رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء.

وأضافت أن حزب "إيشين" لن يشارك في الحكومة الجديدة في المرحلة الأولى، رغم دعمه البرلماني لتاكايتشي خلال التصويت المنتظر.

ويأتي الاتفاق بعد انسحاب حزب كوميتو، الشريك التقليدي للحزب الديمقراطي الحر، من الائتلاف الحاكم مطلع الشهر الجاري، منهياً شراكة استمرت 26 عاماً، وأطلق مفاوضات مكثفة بين الحزب الحاكم وعدد من القوى السياسية لتأمين أغلبية برلمانية.

وبهذا الاتفاق، تصبح تاكايتشي – المعروفة بمواقفها المحافظة القوية في قضايا الدفاع والعلاقات الخارجية – المرشحة الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء الحالي شيغيرو إيشيبا، الذي أعلن اعتزامه التنحي الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام أول قيادة نسائية للحكومة اليابانية منذ تأسيس الدولة الحديثة.