وفي أواخر سبتمبر الماضي، أطلق ترامب "ممشى المشاهير الرئاسي" في البيت الأبيض، والذي يضم صور جميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء صورة الرئيس السابق جو بايدن. وقام ترامب باستبدال صورة بايدن بقلم آلي يكتب توقيعه.

وهذا الأسبوع، نشر دونالد ترامب جونيور مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يستعرض صور الرؤساء الأميركيين المعلقة على الجدار، قبل أن يتوقف عند نهاية الممشى حيث توضع صورة القلم الآلي بدلا من جو بايدن.

وقال ترامب الابن في الفيديو: "لدينا جدار عظيم للرؤساء.. ويصبح الأمر جيدا جدا في النهاية.. أعتقد أنكم تريدون رؤية هذا.. غلانت.. كليفلاند.. ماكينلي.. روزفلت.. بالترتيب.. أوباما.. ترامب.. والقلم الآلي".

وأضاف: "لأنه بكل إنصاف.. كان القلم الآلي يدير الأمور على مدار السنوات الأربع الماضية قبل ترامب".

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات تيك توك وإنستغرام وإكس.