المشروع الذي تقدّم به حزب "شِغا" اليميني المتطرف، يحظر ارتداء الأغطية الكاملة مثل البرقع — الذي يغطي الجسم كاملا من الرأس إلى القدمين — والنقاب الذي يغطي الوجه مع ترك فتحة صغيرة حول العينين، في معظم الأماكن العامة، مع استثناء الطائرات والمقرات الدبلوماسية ودور العبادة.

ويحتاج القانون الآن إلى موافقة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يمكنه إما المصادقة عليه أو الاعتراض وإحالته إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.

وفي حال اعتماده، ستنضم البرتغال إلى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا التي فرضت حظرا كاملا أو جزئيا على أغطية الوجه في الأماكن العامة.

ورغم أن عدد النساء اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب في البرتغال محدود جدا، فإن القضية أثارت جدلا مشابها لما شهدته دول أوروبية أخرى.

حزب "شِغا" برّر طرحه بأن الظاهرة "تتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية".

وحظي المشروع بدعم من أحزاب يمين الوسط، فيما عارضته الأحزاب اليسارية التي رأت فيه استهدافا للأجانب والمسلمين.