وأضاف المتحدث في بيان: "كما وعدنا، ستجرى مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة"، مضيفا أن وفد كابل يقوده وزير الدفاع محمد يعقوب.

وقال 3 مسؤولين حكوميين وأمنيين لرويترز إن وفدا باكستانيا وصل بالفعل إلى العاصمة القطرية الجمعة للمشاركة في المحادثات، ومن المقرر أن ينضم إليه مسؤولون كبار.

ولم تؤكد الحكومة الباكستانية مشاركتها في المحادثات. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الباكستانيتان على طلبات التعليق.

وذكرت مصادر أن باكستان وأفغانستان مددتا الجمعة هدنة مدتها 48 ساعة طوال مدة محادثات الدوحة، في إطار سعيهما لإنهاء الاشتباكات التي أودت بحياة العشرات وتسببت في إصابة المئات خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال عنف بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابل عام 2021.

واندلعت المعارك البرية العنيفة بين الحليفين السابقين والغارات الجوية الباكستانية عبر حدودهما المتنازع عليها والتي يبلغ طولها 2600 كيلومتر بعد أن طالبت إسلام آباد كابل بكبح جماح المسلحين الذين صعدوا هجماتهم في باكستان، قائلة إنهم ينفذون هجماتهم من ملاذات آمنة في أفغانستان.

ويشكل عنف المتشددين في باكستان مصدر إزعاج كبير في علاقتها مع حركة طالبان الأفغانية. وقال مسؤولون أمنيون إن هجوما انتحاريا بالقرب من الحدود الأفغانية أمس الجمعة أسفر عن مقتل سبعة جنود باكستانيين وإصابة 13 آخرين.

وقال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، السبت، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة من طلاب الجيش "يجب على النظام الأفغاني كبح جماح وكلائه الذين يتخذون من أفغانستان ملاذا ويستخدمون الأراضي الأفغانية لشن هجمات مروعة داخل باكستان".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن باكستان شنت غارات جوية في أفغانستان بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار.

وندد بالضربات، مؤكدا أن كابل تحتفظ بحق الرد، لكن صدرت توجيهات للمقاتلين الأفغان بالامتناع عن الرد حفاظا على مكانة فريقها التفاوضي واحترامه.

ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق على الغارات الجوية.