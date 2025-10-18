وذكر المصدر أن من المتوقع أن يصل فانس إلى إسرائيل يوم الإثنين، مضيفا أنه سيلتقي بكبارة المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح أن محور الزيارة سيكون "عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة".

وقالت حركة حماس، الجمعة، إن "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما تزال تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مشدّدة على أنّها "تؤكّد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه ودخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، كان يجب على حماس إعادة كل الرهائن والأحياء بحلول 13 أكتوبر.

وأفرجت حماس في المهلة المحددة عن الرهائن العشرين الأحياء، لكنها لم تعد إلا عشرة جثامين من أصل 28.

هذا وتشمل المراحل التالية من خطة ترامب نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما تزال قيد البحث.