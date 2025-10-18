وصرح زيلينسكي لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة "إن بي سي" نيوز، في مقابلة حصرية ستُبث الأحد: "من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل (لا)، لكنه لم يقل (نعم) اليوم".

ويأتي نداء زيلينسكي لشراء صواريخ توماهوك في الوقت الذي دأبت فيه روسيا على قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيكون "مرحلة تصعيد جديدة نوعيا".

وذكر زيلينسكي لشبكة "إن بي سي نيوز" أن وجود جيش أوكراني مُجهّز بصواريخ توماهوك يُشكّل مصدر قلق حقيقي لبوتين.

وقال إن "روسيا تخشى أن تُسلّم الولايات المتحدة أوكرانيا - أعتقد أن بوتين يخشى أن تُسلّمنا الولايات المتحدة صواريخ توماهوك. وأعتقد أنه يخشى حقا أن نستخدمها".

ومع ذلك، فإن العودة إلى أوكرانيا دون اتفاق بشأن صواريخ توماهوك ستدفع منتقدي زيلينسكي على الأرجح إلى التساؤل عن سبب زيارته للولايات المتحدة أصلا.

إلى حد ما، بدا أن ترامب قد حدّ من التوقعات بشأن اتفاق بشأن صواريخ توماهوك، الجمعة، عندما التقى زيلينسكي في البيت الأبيض. تحدث زيلينسكي إلى شبكة إن بي سي نيوز بعد تلك الزيارة بفترة وجيزة.

قمة بودابست

وأجرى ترامب مكالمة هاتفية مع بوتين، الخميس، وصرح على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أنه سيلتقي بالرئيس الروسي في بودابست، المجر، لعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إن مكالمته مع بوتين كانت "مثمرة للغاية"، وأعرب عن اعتقاده بأن "تقدمًا كبيرًا قد أُحرز في المحادثة الهاتفية اليوم".

وفي لقائهما الأخير، الذي عُقد في ألاسكا في أغسطس، استقبل ترامب بوتين استقبالا حافلا بسجادة حمراء، وتحليق طائرة نفاثة، وركوب سيارة الليموزين الرئاسية المدرعة المعروفة باسم "الوحش"، مما أنعش الآمال في أن الصراع قد يقترب أخيرًا من نهايته، لكن ترامب لم يتمكن من الضغط على بوتين لقبول وقف إطلاق النار أو لقاء مباشر مع زيلينسكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، الجمعة، إن العداء بين الرئيسين يُمثل عقبة رئيسية.

وأوضح: "بينهما ضغينة شديدة. هذا، في الواقع، ما يعيق، في رأيي، التوصل إلى تسوية".

وأضاف: "أعتقد أننا سنحقق ذلك، وعلينا أن نجعله مستدامًا".