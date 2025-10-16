وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف لـ"فرانس برس"، إن "عضوية مدغشقر علقت بأثر فوري".

واستولت وحدة "كابسات" على السلطة الثلاثاء مباشرة، بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس الذي قيل إنه فر على ما يبدو من الجزيرة، بينما انضم جنود قبل أيام إلى التظاهرات التي بدأت في 25 سبتمبر.

وأصبحت مدغشقر بذلك أحدث مستعمرة فرنسية سابقة يتولى فيها الجيش السلطة منذ عام 2020، بعد انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون وغينيا.

وصرح قائد وحدة "كابسات" الكولونيل ميكايل راندريانيرينا الرئيس الفعلي الجديد للبلد الفقير، لصحفيين، الثلاثاء، أن الفترة الانتقالية ستستمر أقل من عامين وستشمل إعادة هيكلة المؤسسات الرئيسية.

وتعهد راندريانيرينا الذي يتوقع أن يؤدي اليمين في غضون أيام، إجراء انتخابات خلال 18 إلى 24 شهرا، وأكد لوسائل إعلام محلية الأربعاء إجراء مشاورات لتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وصادقت المحكمة الدستورية على توليه السلطة بعد قبول قرار عزل راجولينا.

وستشرف على المرحلة الانتقالية لجنة تضم ضباطا من الجيش والدرك والشرطة.

ولطالما كان راندريانيرينا منتقدا صريحا لإدارة راجولينا، وذكرت تقارير أنه سجن في نوفمبر 2023 لعدة أشهر بتهمة التحريض على تمرد عسكري بهدف الانقلاب.

قلق دولي

وأثارت التطورات قلقا خارجيا، ودعت فرنسا وألمانيا وروسيا وشركاء آخرون إلى ضبط النفس.

وقالت باريس في بيان: "من الضروري الآن الالتزام الصارم بالديموقراطية والحريات الأساسية وسيادة القانون"، مضيفة أن "هذه المبادئ غير قابلة للتفاوض".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يتعين على جميع الأطراف "التصرف بحذر في هذا الوضع المربك نوعا ما حاليا"، بينما دعت روسيا إلى "ضبط النفس ومنع إراقة الدماء".

وعبرت الهيئة الأمنية في "الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي" (سادك)، التي كان راجولينا يتولى رئاستها الدورية، والأمم المتحدة عن قلقهما أيضا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء "ينبغي على القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة احترام وحماية حقوق شعب مدغشقر كافة".