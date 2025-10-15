وقالت وزارة خارجية باكستان في بيان، إن "الحكومة ونظام طالبان الأفغانية قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا اعتبارا من الساعة 18.00 (بالتوقيت المحلي) خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وفي كابل، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: "بناء على طلب وإصرار الجانب الباكستاني، سيتم تطبيق وقف إطلاق النار بين البلدين مساء اليوم".

وأضاف مجاهد: "كما توجه الإمارة الإسلامية تعليمات لجميع قواتها بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بعد الساعة الخامسة والنصف، طالما لم يقم أي طرف بالاعتداء".

وأدت اشتباكات على طول الحدود المضطربة المتنازع عليها، الأربعاء، إلى تحطيم السلام الهش، بعد اشتباكات مطلع الأسبوع التي أسفرت عن مقتل العشرات، وهي أسوأ المواجهات بين الجارتين منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابل عام 2021.

واندلع أحدث خلاف بين الحليفين السابقين بعد مطالبة إسلام أباد حكومة أفغانستان بالتصدي للمسلحين الذين يكثفون هجماتهم في باكستان، قائلة إنهم ينفذون عملياتهم من مناطق يلوذون بها في أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان هذه التهمة، وتتهم الجيش الباكستاني بالتآمر ضد أفغانستان من خلال نشر معلومات مضللة، وإثارة التوتر على الحدود، وإيواء مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" لتقويض استقرار البلاد وسيادتها.

وينفي الجيش الباكستاني هذه الاتهامات، ويرجع التوتر إلى هجمات تتعرض لها البلاد ويشنها "داعش-ولاية خراسان"، فرع التنظيم في المنطقة الذي ينشط في دول مجاورة.