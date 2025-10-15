ووصفت كوريا الشمالية الصاروخ "الغامض" بأنه "نظام الأسلحة الاستراتيجية النووية الأقوى" في البلاد.

التطورات الأخيرة: أشرف كيم جونغ أون على تطوير المحرك في أوائل سبتمبر 2025، مع التركيز على إنتاج مواد مركبة خفيفة الوزن لتحسين الأداء.

مزايا هواسونغ-20

صاروخ هواسونغ-20 هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

يُعد الصاروخ تطورا في برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية، مستندا إلى سابقيه مثل هواسونغ-18 وهواسونغ-19، مع التركيز على الدفع بالوقود الصلب لتعزيز القدرة على الحركة والإطلاق السريع.

حتى 15 أكتوبر 2025، لم يخضع صاروخ هواسونغ-20 لاختبار طيران كامل، لذا تعتمد العديد من المواصفات على إعلانات كوريا الشمالية، وصور وسائل الإعلام الرسمية، وتحليلات الخبراء من مصادر مثل مجتمعات الاستخبارات الأميركية والكورية الجنوبية.

ولا تزال التفاصيل أولية وغير مؤكدة، لكن كوريا الشمالية تدعي أن الصاروخ يتضمن ميزات متقدمة لمواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي، وربما يشمل مركبات عودة مستقلة متعددة (MIRVs).

المواصفات الرئيسية

لم تنشر كوريا الشمالية مخططات فنية، وينتظر التحقق المستقل إطلاق اختبار.

وتشمل التحديات الرئيسية إتقان نظام التوجيه للدقة وضمان قدرة الرأس الحربي على تحمل إعادة الدخول الجوي بسرعات تفوق الصوت.

الدفع: مراحل صاروخية تعمل بالوقود الصلب؛ يستخدم محركاً عالي الدفع مع مواد مركبة من ألياف الكربون للفوهة والغلاف.

قوة دفع المحرك: 1,960 كيلونيوتن (حوالي 200 طن متري من القوة)؛ أقوى بنسبة 40% من محرك هواسونغ-18.

المدى: يُقدر بـ 15,000 كم (9,300 ميل)؛ قادر على الوصول إلى كامل الأراضي الأميركية من كوريا الشمالية.

الحمولة: قادر على حمل رؤوس نووية؛ يحتمل أن يكون مزوداً بمركبات عودة مستقلة متعددة (MIRVs) بناءً على تصميم الأنف الأعرض.

الطول: لم يُحدد علناً؛ يُقدر بصرياً بحوالي 25-30 متراً (أطول وأعرض من هواسونغ-18، بناءً على صور العرض العسكري).

القطر: لم يُحدد علناً؛ جسم أعرض من الطرازات السابقة لدعم حمولة أثقل ومزيد من الوقود.

المنصة: منصة نقل وإطلاق بـ 11 محوراً (TEL)؛ متنقلة وقابلة للإخفاء، مما يتيح الإطلاق في وقت قصير.

الحالة: في مرحلة التطوير؛ أكمل المحرك اختباره الأرضي التاسع في 8 سبتمبر 2025؛ من المتوقع إجراء اختبار طيران قريباً.

الدور الاستراتيجي

يجعل تصميم الوقود الصلب الصاروخ أصعب في الكشف عبر الأقمار الصناعية، إذ لا يتطلب التزود بالوقود قبل الإطلاق، وبالتالي فهو أسرع في النشر مقارنة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل مثل هواسونغ-17.

يعتقد الخبراء أنه صاروخا واحد يمكنه استهداف مواقع متعددة، مما يزيد من قيمته الرادعة ضد أنظمة مثل الدفاع الجوي الأرضي الأميركي.