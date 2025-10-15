وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك، وبلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضحت الوزارة في بيان: "نتيجة الأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشرق الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو وأكملت تحرير بلدة أليكسيفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركيف.

وقالت إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 190 عسكريا، وتدمير مركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة استطلاع إلكترونية ومستودع ذخيرة و9 مستودعات مواد.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة بالاغان في دونيتسك.

وقالت في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من مجموعة قوات المركز بتحرير بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت أيضا تقدمها في الأحياء الشرقية لبلدة دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية".