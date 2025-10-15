وجاء في تغريدة وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس ترامب أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر فقط.

وأرفقت الوزارة التغريدة المنشورة بغرافيك يتضمن صورة لترامب وهو يلوح بقبضة يده أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، مع قائمة تضمنت أسماء الدول أو الأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء الحروب بينها.

وعدلت الوزارة في تغريدتها الرقم 7 إلى 8، حيث كان الرئيس الأميركي قد قال في وقت سابق إنه أنهى 7 حروب في 7 شهور، مضيفة الحرب بين إسرائيل وحماس باعتبارها ثامن حرب ينجح ترامب في إنهائها.

وتشمل القائمة المذكورة في التغريدة: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، وأخيرا إسرائيل وحماس.

وحظت التغريدة بإعادة نشرها حوالي 3.6 آلاف مرة، فيما حظيت بإعجاب وصل إبلا 13 ألف حالة إعجاب، كما حظيت بأكثر من 1500 تعليق.

ومن بين التعليقات على المنشور تساؤل لأحدهم قال فيه إنه لم يسمع بحرب بين مصر وإثيوبيا أو كوسوفو وصربيا حتى الآن.

وذهب أحدهم إلى موقع شات جي بي تي ليسأل عن صحة ما ورد في التغريدة، وجاء في رد الذكاء الاصطناعي أنه لم تقع حرب بين صربيا وكوسوفو أو مصر وإثيوبيا، وأن النزاع بين هذه الدول مستمر، مشيرا إلى أن ترامب أعلن إنهاء هذه الحروب أو زعم إنهاءها لكن إما إن السلام جزئي في بعض هذه النزاعات أو مؤقت أو مبالغ فيه"، وفقا لشات جي بي تي.

يشار إلى أن ترامب سعلا للفوز بجائزة نوبل للسلام، بل وضغط من أجل الحصول عليها، مبررا ذلك بجهوده في "إحلال السلام العالمي" واتفاقاته في الشرق الأوسط، غير أن لجنة نوبل النرويجية تجاهلت مساعيه هذا العام، ومنحت الجائزة للمعارِضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.