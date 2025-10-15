ومن المقرر أن يبحث الطرفان ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار ووضع القواعد الروسية في سوريا، إضافة إلى ملفِ إعادة تسليح الجيش الجديد.

وفي موسكو، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن محادثات بوتين والشرع، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة عمل، ستركز على تطوير العلاقات الروسية السورية.

وأوضح الكرملين، في بيان، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع الشرع في موسكو اليوم ستركز على سبل تطوير العلاقات الروسية السورية والوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "في الخامس عشر من أكتوبر ستعقد محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الذي سيصل إلى روسيا بزيارة عمل".

وتابع البيان: "من المقرر بحث الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآخر التطورات في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكشفت الرئاسة السورية مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل الزيارة التي يجريها الشرع اليوم الأربعاء إلى روسيا، مؤكدة أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لوكالة أنباء "سانا" الرسمية، أن "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.